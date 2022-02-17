NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Savunma Bakanları Toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Rusya'nın askeri yığınağa devam ettiğini belirten Stoltenberg, "Rusya'ya Ukrayna sınırındaki askerlerini çekme çağrısı yapıyoruz." dedi.

NATO Genel Sekreteri, Ukrayna'ya desteklerinin devam edeceğinin altını çizerek, "Rusya'nın Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıması Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ihlali olur." açıklamasını yaptı.

"Rusya, Ukrayna'yı işgal için yeterli kapasiteye sahip"

"Müttefikler Rusya ile diyaloğa hazır." diyen Stoltenberg, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Rusya, Ukrayna'yı işgal için yeterli kapasiteye sahip ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi konusunda endişeliyiz. Rusya'ya askerlerini çekme ve diyalog çağrısı yapıyoruz. Sahadaki gerçeklere bakıyoruz, Rusya'nın Ukrayna sınırında büyük bir askeri varlığı olduğunu herkes görüyor."

NATO'nun bir tehdit değil, bir savunma ittifakına olduğuna işaret eden Jens Stoltenberg, tüm mütteffikleri korumak için gerekli adımları attıklarını belirtti ve NATO'nun diplomasi ve diyaloğa inandığının altını çizdi.

Lavrov'dan "güvenlik garantileri mektubu" açıklaması

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve NATO'dan güvenlik garantileriyle ilgili tekliflere geçen ay yanıt aldıklarını hatırlatarak, ABD'ye güvenlik garantileriyle ilgili mektubu bugün göndereceğiz. Bu mektup kamuoyuna açık olacak." açıklamasını yapmıştı.

Ülkesi için güvenlik konusunda tehditler olduğuna işaret eden Lavrov, "Rusya kendi güvenliğini ne şekilde sağlayacağı konusunda kendisi karar verecek. Batı bu konuda kendi yükümlülüklerini yerine getirmiyor." şeklinde konuşmuştu.