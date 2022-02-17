Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 14:50Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
ABD'den Tesla'nın 416 bin aracıyla ilgili soruşturma
[Fotoğraf: AA]
ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, Tesla markalı 416 bin araç için, fren sistemlerindeki "beklenmedik aktivasyon" nedeniyle soruşturma başlattı.
ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), araçların otopilot sistemiyle bağlantılı frenlerin beklenmedik şekilde aktif hale geldiğine dair şikayetlerin ardından 416 bin aracı kapsayan soruşturma başlattı.
NHTSA'ya son 9 ay içinde konuyla ilgili 354 şikayet geldiği açıklandı.
Soruşturma, 2021-2022 Tesla Model 3 ve Model Y araçlarını kapsıyor.
NHTSA, incelenen araçların, otomatik olarak fren yapmalarını ve şeritlerine yönlendirilmelerini sağlayan gelişmiş bir sürücü yardım sistemine sahip olduğunu belirtti.
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