ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), araçların otopilot sistemiyle bağlantılı frenlerin beklenmedik şekilde aktif hale geldiğine dair şikayetlerin ardından 416 bin aracı kapsayan soruşturma başlattı.

NHTSA'ya son 9 ay içinde konuyla ilgili 354 şikayet geldiği açıklandı.

Soruşturma, 2021-2022 Tesla Model 3 ve Model Y araçlarını kapsıyor.

NHTSA, incelenen araçların, otomatik olarak fren yapmalarını ve şeritlerine yönlendirilmelerini sağlayan gelişmiş bir sürücü yardım sistemine sahip olduğunu belirtti.