İsveç devlet resmi haber ajansı TT'nin haberinde, dünyanın en büyük mobil altyapı üreticisi Ericsson'ın, Irak'taki faaliyetleriyle ilgili iç soruşturma geçirdiği ve ciddi kural, etik ihlalleri tespit edildiği belirtildi.

Haberde, 2018'de başta DEAŞ olmak üzere çeşitli terör örgütlerince kontrol edilen bölgelerden ulaşım yolları satın alındığı ve örgüt yetkililerine rüşvet verildiği bilgisi paylaşıldı.

"Birkaç işçi çıkarıldı, ek disiplin ve düzeltici önlemler alındı"

Şirketin Genel Müdürü Börje Ekholm, Dagens Industri gazetesine yaptığı açıklamada, bu ödemelerin nihai alıcısının kim olduğunu belirlememiz şu an için kolay değil." dedi.

Ericsson şirketinden yapılan yazılı açıklamada, soruşturma sonucunda birkaç çalışanın şirketten çıkarıldığı, ek disiplin ve düzeltici önlemler alındığına vurgu yapıldı.

2019'da telekom şirketlerinin yöneticilerine rüşvet dağıttığı ortaya çıkmıştı

Açıklamada, herhangi bir Ericsson çalışanının terör örgütlerinin finansmanına doğrudan karıştığının söylenemeyeceğine işaret edildi.

2019'da Ericsson’ın farklı ülkelerde rakiplerini saf dışı bırakmak için telekom şirketlerinin yöneticilerine ve bürokratlara rüşvet dağıttığı ortaya çıkmıştı.

ABD Adalet Bakanlığının suçlamalarına göre, rüşvet olayları 2000'den 2016'ya kadar devam etmişti. Bu nedenle İsveçli telekom şirketinin ABD'ye 1 milyar dolar ceza ödemesi istenmişti.