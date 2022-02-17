Colorado Eyalet Devriyesi'nden bir polis memur hız sınırını aştığı için bir aracı kenara çekti. O esnada başka bir araç hızla duran araca çarptı.

Ceza yazmak için aracına dönen polis felaketten şans eseri kurtuldu.

Olayda hafif yaralanan araçların sürücü ve yolcularına ilk müdahale yapıldı.

Minibüs sürücüsüne dikkatsiz sürüş nedeniyle yaralanmaya neden olduğu gerekçesiyle ceza verildi.

Polis motosikletine monte edilmiş bir kamera tarafından çekilen video, trafiğin durmasını ve ardından meydana gelen kazayı gösteriyor.

Colorado Eyalet Devriyesi basın açıklamasında, bu hızda sürmenin hiçbir mazereti olmadığını vurguladı. Bu tarz olayların sıklıkla meydana geldiğine dikkat çekilen açıklamada, "Dün I-25'te daha büyük bir trajedi yaşanmadığı için şanslıyız. Bu görüntüyü paylaşıyoruz çünkü sürücülerin hareket ve dikkat etme sorumluluğunun altını çiziyoruz" dendi.