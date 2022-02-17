2022'nin ocak ayında Azerbaycan'ın Güney Gaz Koridoru üzerinden gaz ihracatı yüzde 5 arttı.

Azerbaycan Devlet İstatistik kurumu verilerine göre, ocak ayında gaz ihracının yüzde 45,8’i Bakü-Tiflis-Erzurum hattı üzerinden yapıldı ve bu hattan bir milyar 683 milyon metre küp gaz ihraç edildi.

Önceki yılın aynı dönemine göre ihracat miktarında yüzde 4,73'lük artış oldu.

Aynı dönemde Hazar petrolünün dünyaya arzında yüzde 5,7 artış yaşanırken, bunun yüzde 77,2'si Bakü-Tiflis-Ceyhan hattından gerçekleşti.

TANAP vasıtasıyla Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakil

Bakü-Tiflis-Erzurun doğal gaz boru hattı Şahdeniz yatağından çıkarılan gazı Gürcistan ve Türkiye'ye taşıyor. 980 kilometre uzunluğundaki hattan taşınan gaz TANAP vasıtasıyla Türkiye üzerinden Avrupa'ya da naklediliyor.

Bakü Tiflis Erzurum doğal gaz boru hattı Mart 2007 yılından bu yana faaliyete devam ediyor.