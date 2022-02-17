Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye giden düzensiz göçmen sayısı artıyor.

Yeni göçmen yasa tasarısı parlamentoda görüşülürken, tasarının bir kaç ay içinde geçmesi bekleniyor.

Londra merkezli İngiliz düşünce kuruluşu Policy Exchange tartışmalı bir rapora imza attı.

"48 saat içinde sınır dışı edilsinler"

Raporda, düzensiz göçmenlerin ülkeye girişleri sonrası 48 saat içinde sınır dışı edilmesi ve İngiltere dışında kurulacak merkezlerde tutulmaları tavsiye edildi.

Bu merkezlerin kurulması için Manş Denizi'nde ve Atlas Okyanusu'nda İngiltere'ye bağlı 2 ada ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde üslerin bulunduğu bölgeler önerildi.

İzinsiz giriş yapan düzensiz göçmenler hapis cezasına çarptırılabilecek

İngiltere'ye 2021 yılında sadece Manş Denizi üzerinden gelen düzensiz göçmen sayısı bir önceki yıla göre yüzde 200 artış ile 28 bin 395 oldu.

Parlamentoda görüşülen göçmen yasa tasarısı yasalaşırsa İngiltere'ye yasa dışı yollardan girilmesi ceza gerektiren bir suç haline gelecek.

Ayrıca izinsiz giriş yapan düzensiz göçmenler, 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek ve sığınma başvurusu sürecinde ülke dışında bir göç merkezinde tutulabilecek.