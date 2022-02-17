Filistin yönetimine ait "Filistin'in Sesi" radyosunun haberine göre, İsrail güçleri gözaltı operasyonu kapsamında Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine baskın düzenledi.

Kentteki birçok mahalleye baskın gerçekleştiren İsrail güçleri ile Filistinli gençler arasında arbede yaşandı.

Yaralılardan biri 16, diğeri 18 yaşında

Cenin'deki İbn Sina Hastanesi Müdür Yardımcısı Tevfik eş-Şevbek, "Filistin'in Sesi" radyosuna söz konusu olaylar sırasında yaralanarak hastaneye getirilen Filistinliler hakkında bilgi verdi.

Yaralılardan birinin 16, diğerinin 18 yaşında olduğunu kaydeden Şevbeki, birinin göğsüne ve sırtına diğerinin de bacağına ve dizine kurşun isabet ettiğini açıkladı.

İsrail güçleri 5 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyetinden bir yetkili, İsrail askerlerinin dün gece ve bu sabah saatlerinde 5 Filistinliyi gözaltına aldığını söyledi.

Söz konusu yetkili, bu kişilerden ikisinin Cenin, diğerlerinin ise Salfit, Nablus ve Ramallah kentlerinde gözaltına alındığına işaret etti.