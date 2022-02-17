Ukrayna ordusundan yapılan açıklamaya göre, Luhansk'taki bir köye Rusya destekli güçler tarafından topçu atışı yapıldı.

Söz konusu saldırıda, top mermisi bir anaokuluna isabet ederken herhangi bir yaralanma olmadı.

[Fotoğraf: Reuters]

Ukrayna'nın doğusundaki Rus destekli ayrılıkçılar, Ukrayna güçlerini son 24 saatte 4 kez kendilerine ateş açmakla suçlamıştı.