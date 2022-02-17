Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 13:24Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Ukrayna: Rus destekli güçler Luhansk'ı hedef aldı
[Fotoğraf: Reuters]
Ukrayna, Luhansk'ta bir anaokulunun Rusya destekli güçlerin saldırısına hedef olduğunu duyurdu.
Ukrayna ordusundan yapılan açıklamaya göre, Luhansk'taki bir köye Rusya destekli güçler tarafından topçu atışı yapıldı.
Söz konusu saldırıda, top mermisi bir anaokuluna isabet ederken herhangi bir yaralanma olmadı.
[Fotoğraf: Reuters]
Ukrayna'nın doğusundaki Rus destekli ayrılıkçılar, Ukrayna güçlerini son 24 saatte 4 kez kendilerine ateş açmakla suçlamıştı.
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