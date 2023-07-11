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Dünya
TRT Haber 11.07.2023 18:10

Stoltenberg: NATO'ya üyelik için Ukrayna'ya davette bulunacağız

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO'ya üyelik için Ukrayna'ya davette bulunacağız" dedi.

Stoltenberg: NATO'ya üyelik için Ukrayna'ya davette bulunacağız

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg:

Ukrayna’nın NATO’nun bir üyesi olacağını doğruladık ve NATO üyelik hareket planının Ukrayna için kaldırılma ihtiyacının onayladık

NATO müttefikleri onayladığında ve koşullar karşılandığında Ukrayna’ya üyelik için bir davet yayınlayacağız

Çin NATO’nun düşmanı değil ve angaje olmaya devam etmeliyiz

Çin artan bir şekilde kural odaklı uluslararası düzene meydan okuyor

Müttefikler savunma harcamalarını yüzde 2'ye çıkarma, daha sonra bunu artırma konusunda uzlaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Krıstersson ve ben birlikte bir görüşme gerçekleştirdik ve İsveç’in üyeliği yönünde tarihi bir adım attık

Finlandiya ve İsveç’in üye olması ittifakı daha güçlü kılacaktır

NATO’nun genişlemesi, müttefiklerin ve aday ülkelerin kararıdır, egemen ülkelerin kararına Moskova karışamaz

Ayrıntılar geliyor...

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