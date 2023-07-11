Çin'de bir çiftlikte 4 bin tavuk sıcak nedeniyle telef oldu

Çin Komünist Partisinin (ÇKP) yayın organı Global Times'ın haberine göre, Çin'de son 62 yılın en sıcak günleri yaşanıyor.

Hubei eyaletindeki bir çiftlikte 9 Temmuz'da 4 bin tavuk telef oldu. Çiftlikteki havalandırma sisteminin elektrik kesintisi nedeniyle çalışmadığı, kafesteki tavukların sıcaklık artışı yüzünden telef olduğu tespit edildi.

Çiftlik sahibinin, yaklaşık 27 bin 800 dolar zarar ettiği kaydedildi.

Çin'de 1961'den bu yana en sıcak günler yaşanıyor

Çin son günlerde 35 derecelere ulaşan hava sıcaklıklarıyla 1961'den bu yana kaydedilen en sıcak günlerini yaşıyor.

Ulusal İklim Merkezi tarafından yapılan açıklamada, ülkede bu yıl önceki yıllara kıyasla daha etkili dört sıcak hava dalgasının meydana geldiği belirtilmişti.