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Dünya
AA 11.07.2023 16:50

Everest Dağı'nda helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi öldü

Nepal'de 6 kişiyi taşıyan helikopterin Everest Dağı'ndan dönüşte düştüğü, ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Everest Dağı'nda helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi öldü

Everest Zirvesi'nden başkent Katmandu'ya dönüş yolculuğunda radardan kaybolan helikopterin, Lamajura bölgesinde enkazına ulaşıldı.

Pilot ile 5 yabancı turisti taşıyan helikopterin enkazında 5 kişinin cesedine ulaşıldığı, bir kişinin hala kayıp olduğu aktarıldı.

Pilotun Nepalli, turistlerin ise Meksika uyruklu olduğu kaydedildi.

Muson döneminde dağlara yapılan uçuşlara ara veriliyor

Bölgede, muson döneminde uçuşların ertelenmesi ve güzergahın değiştirilmesinin yaygın olduğu biliniyor.

Everest Zirvesi'nde görüş mesafesinin azalması, muson yağmurları ve hava muhalefeti sebebiyle mayısta bölgede dağcılık sezonu sonlandırıldı ve yaz aylarında ise dağlara nadiren uçuş düzenleniyor.

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