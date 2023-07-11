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Dünya
AA 11.07.2023 15:40

Azerbaycan, Laçın sınır kontrol noktasındaki geçişleri geçici olarak durdurdu

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetleri, Uluslararası Kızılhaç Örgütüne ait araçlarla Ermenistan'dan Azerbaycan'a kaçak eşya taşındığının tespit edildiğini, bu durum üzerine Laçın sınır kontrol noktasındaki geçişlerin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

Azerbaycan, Laçın sınır kontrol noktasındaki geçişleri geçici olarak durdurdu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetlerinden yapılan açıklamada, 1-5 Temmuz tarihlerinde Ermenistan'dan Azerbaycan'a geçen Uluslararası Kızılhaç Örgütüne ait araçlarda kaçak yolla taşınan çok sayıda cep telefonu, şarj cihazı, sigara ve yakıt tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şoförleri Ermenistan vatandaşı olan araçlarda tespit edilen kaçak eşyalara el konulduğu kaydedildi.

Uluslararası Kızılhaç Örgütünün bu konuda resmi kanallardan uyarılmasına rağmen yasa dışı taşımaların tekrarlandığı aktarılan açıklamada, bunların ortadan kaldırılması için gerekli adımlar atılmadığı ifade edildi.

Azerbaycan'ın Uluslararası Kızılhaç Örgütüne güveni de kötüye kullanıldı

Açıklamada, Uluslararası Kızılhaç Örgütüne ait araçlarla kaçakçılık yapılarak Azerbaycan yasalarının ihlal edildiği, aynı zamanda Azerbaycan'ın, insani yardım kuruluşu olan Uluslararası Kızılhaç Örgütüne güveninin de kötüye kullanıldığı belirtildi.

Olaylarla ilgili soruşturma açıldığı vurgulanan açıklamada, Laçın sınır kontrol noktasındaki geçişlerin geçici olarak durdurulduğu duyuruldu.

Azerbaycan, Laçın Koridoru'nun başlangıcında, Ermenistan'dan Azerbaycan topraklarındaki yasa dışı Ermeni silahlı gruplara insan gücü, mühimmat, mayın ve diğer askeri teçhizatın taşınmasını önlemek için 23 Nisan'da sınır kontrol noktası kurmuştu.

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni nüfus, Ermenistan'a geçişlerde ve dönüşlerde bu noktayı kullanıyor.

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