Starliner yörüngede: Uzayda rekabet artıyor

Uzun süredir planlanan uçuş sonunda gerçekleşti. ABD merkezli havacılık şirketi Boeing'in Starliner mekiği, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı.

Mekik, ABD'nin Florida eyaletindeki istasyondan mürettebatlı olarak başarılı şekilde fırlatılmıştı.

Starliner, yaklaşık 27 saatlik bir uçuşun ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi.

Helyum sızıntısı yaşayan Starliner’ın yolculuk sırasında 28 iticisinden 4’ü bozuldu. Astronotlar bozuk iticilerden 3’ünü yeniden çalıştırmayı başardı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda astronotları 4 ABD'li astronot ve 3 Rus kozmonot karşıladı.

Starship, Meksika Körfezi'ne ilk kez yumuşak iniş yaptı

ABD'li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in geliştirdiği Starship, 4'üncü test uçuşunu başarılı şekilde tamamladı.

ABD'nin Texas eyaletindeki alandan fırlatılan Starship, Meksika Körfezi'ne ilk kez yumuşak iniş yaptı.

Test uçuşunda, fırlatma ve inişteki her iki aşamada da ana hedefler ilk kez başarılı şekilde gerçekleşti.

SpaceX'in sahibi Elon Musk yaptığı açıklamada, “Birçok döşeme kaybı ve hasarlı bir kanada rağmen Starship okyanusa yumuşak bir iniş yapmayı başardı. Tebrikler SpaceX ekibi destansı bir başarıya imza attınız” dedi.

