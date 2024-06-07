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Dünya
AA 07.06.2024 09:01

UNICEF: Gazze'deki çocuklar 8 aydır kabus yaşıyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze'deki çocukların 8 aydır devam eden İsrail saldırıları nedeniyle kabus yaşadığını belirtti.

UNICEF: Gazze'deki çocuklar 8 aydır kabus yaşıyor

UNICEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Adele Khodr, X sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Gazze'deki çocukların durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Khodr, "Son 10 gün içinde, Refah'ın farklı yerlerinde yanmış çocuk fotoğrafları gördük. Bunun yanı sıra İsrail güçleri, yerinden edilmişleri ya da Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) hiçbir ön uyarı yapmadan En-Nusayrat Mülteci Kampı'nda sivillerin bulunduğu bir okula korkunç bir saldırı gerçekleştirdi." ifadesini kullandı.

Nusayrat saldırısında en az 35 kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını kaydeden Khodr, "Tüm bunlar sadece son 10 gün içinde oldu. Gerçekte ise Gazze'deki çocuklar, 8 aydır devam eden ve büyük bir yıkım, acı ve ızdırap bırakan saldırılar nedeniyle kabus yaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Son yaşanan saldırının, Gazze'de güvenli yer olmadığını bir kez daha hatırlattığını kaydeden Khodr, İsrail'in saldırılarının durması için acilen önlem alınmaması durumunda dünyanın gözü önünde çocuk ölümlerinin devam edeceğini dile getirdi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerlerinden edilen Filistinlilerin sığındığı UNRWA'ya ait okula düzenlediği saldırıda 14'ü çocuk, 9'u kadın 40 kişi hayatını kaybetmişti.

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