Sri Lanka'da şiddetli yağışların neden olduğu afetlerde ölenlerin sayısı 193'e çıktı

Yerel Daily Mirror gazetesinin haberine göre, Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi (DMC), ülkede geçen haftadan bu yana devam eden şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde can kayıplarının arttığını bildirdi.

Açıklamada, felaketlerde ölenlerin sayısının 193'e çıktığı, 228 kişiden ise hala haber alınamadığı aktarıldı.

Ayrıca arama kurtarma ekiplerinin su baskını ve heyelan riski taşıyan birçok bölgeye ulaşmakta güçlük çektiği vurgulandı.

[Fotoğraf: Reuters]

Yaklaşık 1 milyon kişinin afetlerden etkilendiğini belirten yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

Sri Lanka Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake, şiddetli yağışların yol açtığı geniş çaplı hasar nedeniyle ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu.

Dissanayake, arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla 20 binden fazla askeri personelin sahaya sevk edilmesi talimatını vermişti.

Ülkede devlet daireleri ve okullar kapanırken, seller ve heyelanlar nedeniyle birçok yol ve demir yolu da ulaşıma kapatılmıştı.