Ankara
Dünya
AA 30.11.2025 12:19

Zelenski, Rusya'nın birçok bölgeye hava saldırısı düzenlediğini açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun Kiev, Odessa, Harkiv, Sumi, Herson ve Dnipropetrovsk bölgelerine iki balistik füze ve 122 insansız hava aracıyla (İHA) saldırılar düzenlediğini bildirdi.

[Fotograf: Reuters]

Zelenski, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Rusya'nın Kiev bölgesindeki Vişgorod şehrine İHA'larla saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.

Şehirdeki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Zelenski, mevcut bilgilere göre saldırı sonucu bir kişinin öldüğünü ve 19 kişinin yaralandığını aktardı.

Rus ordusunun ayrıca Ukrayna'nın Odessa, Harkiv, Sumi ile Herson ve Dnipropetrovsk bölgelerine de saldırılar yaptığını ifade eden Zelenski, "Dnipropetrovsk ve Harkiv bölgelerinde yaralılar var." ifadesini kullandı.

Zelenski, Rusya'nın bu gece ülkesine 122 İHA ve iki balistik füzesi fırlattığını aktararak, şunları kaydetti:

"Bu tür saldırılar her gün gerçekleşiyor. Ruslar, sadece bu hafta içerisinde halkımıza yönelik yaklaşık 1400 İHA, 1100 güdümlü bomba ve 66 füze kullandı. Bu yüzden Ukrayna'nın dayanıklılığını her gün güçlendirmeliyiz."

Vladimir Zelenskiy Ukrayna Rusya
