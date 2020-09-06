Haber Giriş: Kaynak: AA
Sri Lanka'da petrol tankerinde çıkan yangın kontrol altına alındı
[Fotoğraf: Reuters]
Sri Lanka'nın doğusunda, bir petrol tankerinde 3 Eylül'de çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.
Sri Lanka Donanma Sözcüsü Indika Silva, Kuveyt'teki Mina Al Ahmadi Limanı'ndan Hindistan'ın Paradip Limanı'na petrol taşıyan "MT New Diamond" adlı geminin makine dairesindeki kazanın patlamasıyla çıkan yangının 4'üncü gününde kontrol altına alındığını ancak hala söndürülemediğini açıkladı.
Yangın söndürme çalışmalarına Sri Lanka'dan 3 gemi ve 4 deniz römorkörü, Hindistan'dan 6 gemi ve sahil güvenlik uçağı katılıyor.
[Fotoğraf: Reuters]
Donanma yetkilileri, Sri Lanka'nın doğu kıyılarının yaklaşık 40 deniz mili (74 kilometre) açığında bulunan gemide petrol sızıntısı olmadığını ifade etti.
Yetkililer, gemide sızıntı veya patlama olması durumunda büyük bir ekolojik felaket yaşanabileceği uyarısında bulundu.
Etiketler: sri lanka tanker tanker yangın petrol tankeriSon Güncelleme: 6 Eylül 2020 Pazar 16:41
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