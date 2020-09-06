İran Meclis Haber Ajansı ICANA'nın haberine göre Kalibaf, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile başkent Tahran'da bir araya geldi. Kalibaf, görüşmede ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin bedelinin ABD'nin bölgeden çıkarılması olacağını savunan Kalibaf, bazı bölge ülkelerinin "İsrail ile ilişkilerini ABD'nin yönlendirmesiyle normalleştirmesinin sorunları çözmeyeceğini" ifade etti.

Bağımsız bir Avrupa'nın İran ile sorunsuz ilişkiler geliştirme potansiyeline sahip olduğunu aktaran Kalibaf, "Avrupa, ABD politikalarının etkisinde kalmamalıdır. ABD'nin adımları bölgede istikrarsızlığa ve güvenliğin bozulmasına yol açıyor." ifadelerini kullandı.

İran ile İsviçre arasındaki diplomatik ilişkilerin yüzüncü yılında olduğuna değinen ve iki ülkenin geçen yıl iş birliği anlaşması imzaladığını hatırlatan Kalibaf, "İsviçre, daima dünya barışı için ve insani meseleler noktasında atım atmıştır." dedi.

İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis de İran'ın ABD yaptırımları nedeniyle zor günler geçirdiğine dikkati çekerek, iki ülke arasında kurulan mali kanalın gıda ve ilaç alanında yardımcı olacağını söyledi.

Cassis, ABD yaptırımlarına rağmen İsviçreli birkaç büyük şirketin İran'daki faaliyetlerine devam ettiğini sözlerine ekledi.