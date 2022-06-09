Haber Giriş: 9 Haziran 2022 Perşembe 16:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sri Lanka'da Devlet Başkanı'nın kardeşi parlamento üyeliğinden istifa etti
[Fotoğraf: Getty]
Sri Lanka'da Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın en küçük kardeşi Basil Rajapaksa parlamento üyeliğinden istifa etti. Ülkede yaşanan krizle ilgili Rajapaksa "Ben göreve başladığımda kriz zaten vardı. Elimden gelenin en iyisini yaptım" dedi.
Sri Lanka'da Eski Maliye Bakanı Basil Rajapaksa, düzenlediği basın toplantısında, parlamentodan ayrılmak için istifasını sunduğunu ancak ülkenin yaşadığı ekonomik krizden sorumlu olmadığını söyledi.
Sri Lanka'yı 1950'lerden beri yöneten hükümetlerin krizi önlemek için adım atmayıp "kredi alıp harcadıklarını" bu yüzden de suçlanmayı hak ettiklerini belirten Rajapaksa "Ben göreve başladığımda kriz zaten vardı. Elimden gelenin en iyisini yaptım. dedi.
Ülkede baş gösteren ekonomik sorunlar ve kitlesel gösterilerin ardından aile mensuplarından Maliye Bakanı Basil Rajapaksa ve Tarım Bakanı Chamal Rajapaksa'nın yanı sıra Başbakan'ın oğlu olan Spor Bakanı Namal Rajapaksa da nisanda istifa eden aile üyeleri arasında yer almıştı.
Etiketler: Sri Lanka
Son Haberler
- 18:10
- 17:55
- 17:53
- 17:27
- 17:45
Sıradaki Haber
İngiltere'de bulunan fosil: Avrupa'nın gelmiş geçmiş en büyük kara dinozoru
Yükleniyor lütfen bekleyiniz