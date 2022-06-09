Sri Lanka'da Eski Maliye Bakanı Basil Rajapaksa, düzenlediği basın toplantısında, parlamentodan ayrılmak için istifasını sunduğunu ancak ülkenin yaşadığı ekonomik krizden sorumlu olmadığını söyledi.

Sri Lanka'yı 1950'lerden beri yöneten hükümetlerin krizi önlemek için adım atmayıp "kredi alıp harcadıklarını" bu yüzden de suçlanmayı hak ettiklerini belirten Rajapaksa "Ben göreve başladığımda kriz zaten vardı. Elimden gelenin en iyisini yaptım. dedi.

Ülkede baş gösteren ekonomik sorunlar ve kitlesel gösterilerin ardından aile mensuplarından Maliye Bakanı Basil Rajapaksa ve Tarım Bakanı Chamal Rajapaksa'nın yanı sıra Başbakan'ın oğlu olan Spor Bakanı Namal Rajapaksa da nisanda istifa eden aile üyeleri arasında yer almıştı.