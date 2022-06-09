Haber Giriş: 9 Haziran 2022 Perşembe 16:42Son Güncelleme: Kaynak: AA, BBC
İngiltere'de bulunan fosil: Avrupa'nın gelmiş geçmiş en büyük kara dinozoru
[Fotoğraf: Jeremy Lockwood]
Avrupa'nın gelmiş geçmiş en büyük kara dinozoruna ait kalıntılar, İngiltere'nin Wight Adası'nda keşfedildi. Kalıntılara dair araştırmaların devam etmesi nedeniyle fosile henüz bilimsel isim verilmedi.
BBC'de yer alan habere göre, Southampton Üniversitesinden paleontologlar 10 metreden daha uzun ve yaklaşık 125 milyon yıl önce yaşadığı tahmin edilen yırtıcı hayvanın kalıntılarını buldu.
Wight Adası'nın güneybatı kıyısında bulunan kemiklerin iki ayaklı, timsah yüzlü, yırtıcı bir spinosaurid dinozoruna ait olduğu bilgisi paylaşıldı.
Araştırmayı yöneten doktora öğrencisi Chris Barker, fosilin muhtemelen birkaç ton ağırlığında "dev bir hayvan" olduğunu söyleyerek Avrupa'da şimdiye kadar bulunan en büyük yırtıcı dinozor fosili olduğu bilgisi verildi.
Fosile "beyaz kaya spinosauridi" adı verilirken, kalıntılara dair araştırmaların devam etmesi nedeniyle fosile henüz bilimsel isim verilmedi.
Etiketler: İngiltere
Son Haberler
- 18:10
- 17:55
- 17:53
- 17:27
- 17:45
Sıradaki Haber
BM'den Ukraynalı sığınmacı açıklaması: 5 milyona yakın kişi Avrupa'ya sığındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz