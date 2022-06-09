Haber Giriş: 9 Haziran 2022 Perşembe 15:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
BM'den Ukraynalı sığınmacı açıklaması: 5 milyona yakın kişi Avrupa'ya sığındı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Birleşmiş Milletler, Avrupa ülkelerine sığınan Ukraynalı sivillerin sayısının 5 milyona yaklaştığını duyurdu.
Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin sitesinde yer alan açıklamada, Ukrayna'da savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana ülkeyi terk eden sivillere dair güncel rakamlar paylaşıldı.
Açıklamada, 7 Haziran itibarıyla 44 Avrupa ülkesine kabul edilen Ukraynalı sığınmacı sayısı 4,8 milyon olarak kaydedildi. Bu sığınmacıların 3,2 milyonuna geçici koruma verildiği bilgisi verildi.
Savaşın başlamasından bu yana 2,3 milyon kişinin ise Ukrayna'ya geri dönüş yaptığı duyuruldu.
En çok sığınmacının ağırlandığı Polonya'da 1,1 milyon Ukraynalı bulunurken, Almanya'da 780 bin, Çekya'da 366 bin, İtalya'da 125 bin, İspanya'da 118 bin ve Türkiye'de 85 bin sığınmacının olduğu açıklandı.
Etiketler: Birleşmiş Milletler Ukrayna
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