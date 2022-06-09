Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin sitesinde yer alan açıklamada, Ukrayna'da savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana ülkeyi terk eden sivillere dair güncel rakamlar paylaşıldı.

Açıklamada, 7 Haziran itibarıyla 44 Avrupa ülkesine kabul edilen Ukraynalı sığınmacı sayısı 4,8 milyon olarak kaydedildi. Bu sığınmacıların 3,2 milyonuna geçici koruma verildiği bilgisi verildi.

Savaşın başlamasından bu yana 2,3 milyon kişinin ise Ukrayna'ya geri dönüş yaptığı duyuruldu.

En çok sığınmacının ağırlandığı Polonya'da 1,1 milyon Ukraynalı bulunurken, Almanya'da 780 bin, Çekya'da 366 bin, İtalya'da 125 bin, İspanya'da 118 bin ve Türkiye'de 85 bin sığınmacının olduğu açıklandı.