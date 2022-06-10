ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) bugün gerçekleştirmeyi planladığı CRS-25 adlı kargo uçuşu yaşanan teknik aksilik nedeniyle iptal edildi.

NASA’nın araştırmaları için ISS’e ekipman götürmesi beklenen ve Falcon 9 roketiyle ISS’e gitmesi planlanan Dragon kapsülü son teknik denetimlerden geçemedi.

SpaceX'ten yapılan açıklamada teknik problemin uzay aracının yörüngeye girerek manevra yapmasına imkan tanıyan bir motorla ilgili olduğu belirtilirken, NASA ve SpaceX'in yeni fırlatma için ise 28 Haziran'ı hedeflediği açıklandı.

ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk tarafından kurulan ve Falcon 9, Falcon Heavy, Starlink, Dragon Kargo, Starship gibi uzay misyonu araçlarını bünyesinde bulunduran SpaceX, ertelenen son uçuşu NASA’nın iklim değişikliğini takip etmeye yönelik çalışmaların bir parçası olan EMIT programı dahilinde gerçekleştirecekti.