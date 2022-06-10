Komitenin başkan yardımcısı Cumhuriyetçi Parti'li Liz Cheney, Trump'ın bu saldırının "fitilini ateşlediğini" savundu.

Demokrat Parti'den Bennie Thompson da baskının Amerikan demokrasisini tehdit ettiğini belirtti.

ABD eski başkanı Donald Trump'ın destekçileri 6 Ocak 2021'de Kongre binasına saldırmışlardı. Binadaki Kongre üyeleri, iktidara yeni seçilen Joe Biden'ın başkanlığını tescil etmek üzere toplanıyorlardı.

Yaklaşık bir yıl süren soruşturmanın ardından Demokrat Parti öncülüğündeki komite Kongre baskınıyla ilgili duruşmalara başladı. İlk olarak Donald Trump'ın yakın çevresiyle yapılmış mülakatlardan bölümler izlendi.

Eski başsavcı Bill Barr'ın, Donald Trump'ın "seçimlerin çalındığı" yönündeki iddiasının temelsiz olduğunu söylediği video ilk izlenenler arasındaydı.

Barr "Seçimlerde yolsuzluk yapıldığı iddiasını hiçbir bilimsel kanıtla desteklemeyen bir yönetimin sadece görüşlerine dayanarak iktidarda kaldığı bir dünyada yaşamamız mümkün değil," dedi.

Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın da eski başsavcının babasının komplo teorilerini reddeden görüşlerini kabul ettiğini söylediği bir videoya da yer verildi.

Komitenin duruşmalarına başlamasının öncesinde Donald Trump bunu "siyasi bir hile" olarak nitelendirdi. Bu ay komitenin beş duruşma daha yapması bekleniyor.