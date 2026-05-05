SpaceX'e toplu dava: Evlerimiz zarar gördü

ABD’nin Teksas eyaletinde yaşayan 80 kişi, roket testlerinden kaynaklanan şiddetli ses patlamalarının evlerine zarar verdiğini iddia ederek SpaceX’e toplu dava açtı.

Texas Tribune’un aktardığına göre dava, Nisan 2023 ile Ekim 2025 arasında gerçekleştirilen 11 roket testini kapsıyor. Davacılar, şirketi “ağır ihmal” ve “izinsiz giriş” ile suçluyor.

Dava dilekçesinde, roketlerin hem fırlatılıp hem geri döndüğü testlerde evlerin uzun süre yüksek ve zarar verici gürültüye maruz kaldığı belirtiliyor. Ses hızını aşan nesnelerin oluşturduğu bu patlamaların, güçlü olduğunda cam kırılması gibi fiziksel hasarlara yol açabileceği ifade ediliyor.

Sakinler, 2023’te gerçekleştirilen bir Starship fırlatmasında 33 motorlu roketin yarattığı kuvvetin fırlatma rampasını tahrip ettiğini ve enkaz parçalarının yaklaşık 1,2 kilometre uzağa savrulduğunu öne sürüyor.

Dilekçede tek tek hasar kalemleri detaylandırılmasa da ses patlamalarının duvar, pencere ve çatılarda zarar oluşturabileceği vurgulanıyor. Davacılar, miktarı belirtilmeyen bir tazminat talep ediyor.

ABD Federal Havacılık İdaresi, 2025 yılında SpaceX’e Güney Teksas’tan yılda 25’e kadar roket fırlatma izni vermişti. Bu sayı, önceki yıla göre yaklaşık 5 kat artış anlamına geliyor.

Şirketin bölgedeki faaliyetleri de hızla genişledi. Starbase adı verilen yerleşim 2025’te kuruldu. Öte yandan fırlatmalar nedeniyle sahilin yaklaşık 13 kilometrelik bir bölümü zaman zaman erişime kapatılıyor; bu durum da ayrı hukuki tartışmalara yol açmış durumda.

2002’de kurulan SpaceX’in CEO’su Elon Musk, şirketin yönetiminde belirleyici konumda bulunuyor. Şirketin önümüzdeki dönemde halka arz hazırlığında olduğu da belirtiliyor.