Yaralı köpeklerle bağış toplama dolandırıcılığı ifşa oldu

BBC, Ugandalı dolandırıcıların sosyal medya üzerinden yaralı hayvan videolarıyla nasıl bağış topladığını ortaya çıkardı. Özellikle Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya’daki hayvanseverler hedef alınıyor.

Viral olan bir TikTok videosunda ağır yaralı halde görülen “Russet” adlı köpeğin hikayesi de bu yöntemleri gözler önüne serdi. 15 saniyelik videoda köpeğin bir kazada yaralandığı iddia edilerek, izleyicilerden bağış yapmaları istendi.

Ancak yüzlerce kampanyada binlerce dolar toplanmasına rağmen Russet’in iyileşemediği, aksine hayatını kaybettiği belirlendi. Habere göre köpeğin, dolandırıcılar tarafından bilerek sakatlanmış olması da ihtimaller arasında.

Adı açıklanmayan bir Britanyalı, Russet’i dolandırıcıların elinden alarak veterinere götürdü. Ugandalı veteriner Dr. Isa Lutebemberwa, köpeğin tüm kemiklerinin aynı noktadan kırıldığını belirterek, bunun kazayla gerçekleşmiş olma ihtimalinin çok düşük olduğunu söyledi. Köpek ameliyattan birkaç gün sonra yaşamını yitirdi.

Bilinçli olarak zarar veriliyor

BBC’nin araştırması, Uganda’nın Mityana bölgesinde “hayvan barınağı” adı altında faaliyet gösteren bazı merkezlerde benzer yöntemlerin kullanıldığını ortaya koydu. Bu yerlerde köpek, kedi ve tavşan gibi hayvanların zor durumdaki görüntüleri farklı sosyal medya hesaplarından paylaşılarak bağış toplandığı tespit edildi.

İddialara göre hayvanlara bilinçli olarak zarar veriliyor, ardından uygulanan sözde tedavilerle bağış miktarları artırılıyor. Gizli kamera görüntülerinde, bu merkezleri işleten kişilerin dolandırıcılığı itiraf ettiği görülüyor.

Uganda Hayvanların Korunması ve Bakımı Derneği Başkanı Bart Kakooza, “Batı’da insanlar hayvanlara çok bağlı. Kırsaldaki bazı gençler, köpekler üzerinden para kazanabileceklerini fark etti” dedi.

BBC, son 5 yılda GoFundMe üzerinden bu tür merkezlere 730 bin dolardan fazla bağış yapıldığını belirledi. Bu paranın yaklaşık yüzde 40’ının Mityana bağlantılı gruplara gittiği ifade edildi.

Dolandırıcılığı ifşa etmek isteyenler ise We Won’t Be Scammed adlı bir sosyal medya hesabı kurarak bağışçıları bilinçlendirmeye çalışıyor. 20 bine yakın takipçiye ulaşan hesap, insanların farkında olmadan hayvan istismarına destek vermesini engellemeyi hedefliyor.