Los Angeles Times 05.05.2026 07:03

"Alışılmadık yolcu" nedeniyle uçak 1 saat geç kalktı

ABD'nin California eyaletinde bulunan San Francisco Körfez Havaalanı'nda ilginç bir olay yaşandı. Southwest Airlines uçağı, 'alışılmadık bir yolcu' nedeniyle 1 saat gecikmeli olarak kalktı. Yolcular bu duruma tepki gösterdi.



ABD'nin San Francisco Körfez Havaalanı'ndan San Diego Uluslararası Havaalanı'na giden 1568 numaralı uçak 1 saat gecikmeli olarak hareket edebildi. Uçak rötarının sebebi ise 'alışılmadık bir yolcu' idi.

FlightAware'in verilerine göre, saat 14:00'te kalkması planlanan uçak, Bebop adlı 1,2 metre boyundaki bir robot nedeniyle yaklaşık bir saat boyunca pistte bekledi. Pilot da 'alışılmadık bir yolcu' nedeniyle gecikme yaşandığını aktardı.

Uçağa henüz biniş yapılmadan önce havalimanında robotun dolaştığı görüldü. Havalimanında bulunan bazı yolcular onunla fotoğraf çekildi. Mürettebat ise bu sıra dışı yolcunun nasıl uçacağına dair endişeye kapıldı.

İsminin Bebop olduğu belirtilen robot, 'büyük el bagajları için geçerli olan kurallara aykırı' olması nedeniyle cam kenarına oturtuldu. Bu kez de batarya konusunda kafalar karıştı. Southwest Airlines sözcüsü Lynn Lunsford, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Cihazın lityum pili izin verilen maksimum boyutu aştığı için müşteriden pili çıkarması istendi" dedi.

Bebop'un yol arkadaşı Cathy Brown ise "Günümüzde seyahat ederken her türlü yeni maceraya açık olmalısınız" açıklamasında bulundu.

