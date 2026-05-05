Puslu 5.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
CNN International 05.05.2026 07:08

Drone teknolojisi ABD hapishanelerini zora soktu

Drone'ların yaygınlaşması, ABD'deki hapishaneleri de etkiledi. Bu hava araçlarıyla silah, cep telefonu ve mahkumların kaçmalarını sağlayacak aletler gönderiliyor.

Drone teknolojisi ABD hapishanelerini zora soktu

Drone teknolojisinin yaygınlaşması, ABD’deki cezaevlerini de etkisi altına aldı. Bu hava araçları kullanılarak hapishanelere silah, cep telefonu ve mahkumların kaçmasına yardımcı olabilecek ekipmanlar gönderiliyor.

CNN’in incelediği vakalara göre, yalnızca Güney Karolina’da yıl başından 24 Nisan’a kadar 75 drone kaçakçılığı olayı kaydedildi. Bu sayı, geçen yılın tamamında 273’e ulaşmıştı.

Yetkililer, ele geçirilen bazı paketlerde et, yengeç bacağı ve uyuşturucu saklanmış oyuncaklar bulunduğunu belirtiyor. Kaçak sevkiyatların, cezaevindeki mahkumların gizlice kullandığı cep telefonları üzerinden yönlendirildiği ifade ediliyor.

Operasyonların arkasında çoğu zaman organize suç örgütleri bulunuyor. Bazı eski mahkumların ve hatta hapishane çalışanlarının da bu ağlara dahil olduğu değerlendiriliyor.

Gelişen drone teknolojisi, kaçakçılıkta eski yöntemlere kıyasla çok daha etkili ve zor tespit edilen yöntemlerin kullanılmasını sağlıyor. Drone’lar doğrudan cezaevi bahçesine ya da hücre pencerelerine ulaşabiliyor. Gönderilen malzemeler ise oyuncak hayvanlar, çimen demetleri ya da spor toplarının içine gizlenerek kamufle ediliyor.

Hapishane yönetimleri de bu tehdide karşı önlemlerini artırıyor. Drone tespit sistemleri devreye alınırken, bazı cezaevlerinde fiziki engeller ve ağlar kuruluyor. Ancak eyalet yetkilileri, mevcut federal yasaların bazı güvenlik önlemlerini uygulamalarını zorlaştırdığını belirtiyor.

Mart ayında 21 eyalet savcısı, Ulusal Güvenlik Konseyi’ne gönderdikleri ortak mektupta sorunun ciddiyetine dikkat çekti. Mektupta, drone yoluyla cezaevlerine sokulan uyuşturucunun bağımlılık ve aşırı doz riskini artırdığı, silahların ise şiddet olaylarına zemin hazırladığı vurgulandı.

Ayrıca kaçak cep telefonlarının, mahkumların dış dünyayla bağlantı kurarak tanıkları tehdit etmesine, dolandırıcılık yapmasına ve organize suç faaliyetlerini sürdürmesine imkan tanıdığı ifade edildi.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
"Alışılmadık yolcu" nedeniyle uçak 1 saat geç kalktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:07
3 ilde 'change' araç operasyonu: 16 şüpheli yakalandı
07:55
Çin-ABD teknoloji yarışı kızışıyor: Yapay zeka stratejik varlık
07:50
BM: Gazze'de 6 bin 600'den fazla kişi protez veya rehabilitasyon bakımına ihtiyaç duyuyor
07:35
Şehir kuşları kadınlardan daha çok kaçıyor
07:33
Savaşın faturası ağır: Amerikalılar daha az araba kullanıyor, tatiller iptal
08:09
Çöken istinat duvarı evlerin içine girdi
Iğdır'da yılın ilk hasadı marul tarlalarında yapıldı
Iğdır'da yılın ilk hasadı marul tarlalarında yapıldı
FOTO FOKUS
SAHA'da ATTİLA var: Dengeleri değiştirmeye geliyor
SAHA'da ATTİLA var: Dengeleri değiştirmeye geliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ