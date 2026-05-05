Drone teknolojisi ABD hapishanelerini zora soktu

Drone teknolojisinin yaygınlaşması, ABD’deki cezaevlerini de etkisi altına aldı. Bu hava araçları kullanılarak hapishanelere silah, cep telefonu ve mahkumların kaçmasına yardımcı olabilecek ekipmanlar gönderiliyor.

CNN’in incelediği vakalara göre, yalnızca Güney Karolina’da yıl başından 24 Nisan’a kadar 75 drone kaçakçılığı olayı kaydedildi. Bu sayı, geçen yılın tamamında 273’e ulaşmıştı.

Yetkililer, ele geçirilen bazı paketlerde et, yengeç bacağı ve uyuşturucu saklanmış oyuncaklar bulunduğunu belirtiyor. Kaçak sevkiyatların, cezaevindeki mahkumların gizlice kullandığı cep telefonları üzerinden yönlendirildiği ifade ediliyor.

Operasyonların arkasında çoğu zaman organize suç örgütleri bulunuyor. Bazı eski mahkumların ve hatta hapishane çalışanlarının da bu ağlara dahil olduğu değerlendiriliyor.

Gelişen drone teknolojisi, kaçakçılıkta eski yöntemlere kıyasla çok daha etkili ve zor tespit edilen yöntemlerin kullanılmasını sağlıyor. Drone’lar doğrudan cezaevi bahçesine ya da hücre pencerelerine ulaşabiliyor. Gönderilen malzemeler ise oyuncak hayvanlar, çimen demetleri ya da spor toplarının içine gizlenerek kamufle ediliyor.

Hapishane yönetimleri de bu tehdide karşı önlemlerini artırıyor. Drone tespit sistemleri devreye alınırken, bazı cezaevlerinde fiziki engeller ve ağlar kuruluyor. Ancak eyalet yetkilileri, mevcut federal yasaların bazı güvenlik önlemlerini uygulamalarını zorlaştırdığını belirtiyor.

Mart ayında 21 eyalet savcısı, Ulusal Güvenlik Konseyi’ne gönderdikleri ortak mektupta sorunun ciddiyetine dikkat çekti. Mektupta, drone yoluyla cezaevlerine sokulan uyuşturucunun bağımlılık ve aşırı doz riskini artırdığı, silahların ise şiddet olaylarına zemin hazırladığı vurgulandı.

Ayrıca kaçak cep telefonlarının, mahkumların dış dünyayla bağlantı kurarak tanıkları tehdit etmesine, dolandırıcılık yapmasına ve organize suç faaliyetlerini sürdürmesine imkan tanıdığı ifade edildi.