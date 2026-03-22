Dünya
AA 22.03.2026 12:49

Soykırımcı Netanyahu'dan Lübnan'daki köprüleri bombalama talimatı

İsrail Başbakanı Netanyahu, orduya Lübnan'ın güneyini ikiye ayıran Litani Nehri üzerindeki köprüleri bombalaması talimatı verdi

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Başbakan Netanyahu’nun söz konusu talimatını ordu komuta kademesiyle İran ve Lübnan’a saldırıların ele alındığı değerlendirme toplantısında açıkladı.

Hizbullah mensuplarının ve silahlarının, Lübnan’ın güneyine geçişinin engellenmesini gerekçe gösteren Bakan Katz, Netanyahu ile birlikte orduya "Litani Nehri üzerindeki tüm köprüleri derhal imha etme” talimatı verdiklerini söyledi.

Katz, Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri üzerindeki Kasimiyye Köprüsü'nü tekrar vuracaklarını belirtti.

İsrail ordusuna Lübnan'ın tüm sınır köylerini yıkma talimatı

Katz, havadan ve karadan saldırılarını şiddetlendirdikleri Lübnan'ın sınır köylerindeki tüm evleri yıkacaklarını da kaydetti.

Bakan Katz, Gazze Şeridi’nin Refah kenti ve Beyt Hanun bölgesinde yaptıkları yıkımın bir benzerini Lübnan'ın güneyinde de yapacaklarını söyledi.

İsrail yerleşimlerine tehdit oluşturduğunu öne süren Katz, orduya İsrail ile sınır Lübnan köylerinde bütün evlerin yıkılması talimatını verdiklerini belirtti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı son açıklamasında, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1024'e, yaralı sayısının ise 2 bin 740'a yükseldiğini duyurmuştu.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.

