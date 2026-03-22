Dünya
AA 22.03.2026 12:42

Bahreyn: İran'dan atılan 145 füze ve 246 İHA engellendi

Bahreyn, İran'dan atılan toplam 145 füze ile 246 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bahreyn ordusunun sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, 28 Şubat'tan bu yana İran'dan Bahreyn'e fırlatılan füze ve İHA'lara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "şu ana kadar Bahreyn'i hedef alan 145 füze ve 246 İHA saldırısının engellendiği" belirtildi.

Balistik füze ve İHA'larla sivillerin ve özel mülklerin hedef alınmasının uluslararası hukukun ihlali olduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu saldırıların bölgesel barışı ve güvenliği tehdit ettiği vurgulandı.

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

SON HABERLER
14:07
İşgalci İsrail, Batı Şeria'da 7 kişiyi gözaltına aldı, yaşlı bir Filistinliyi darbetti
14:04
Bayram dönüşü trafik yoğunluğu: Ağır vasıtalara kısıtlama getirildi
13:56
İran'dan Trump'ın "İran'ın elektrik şebekelerine saldırı" tehditlerine yanıt:
13:44
MEB'den Orman Haftası’nda çocuklara çevre bilinci
13:45
Yüksek gelirli mükellefler maliyenin radarında
13:36
Türkiye'nin suyu güvence altında
Palandöken’de bahar ortasında kayak keyfi
Palandöken’de bahar ortasında kayak keyfi
FOTO FOKUS
İran, İsrail'de Dimona'nun ardından Arad'ı da vurdu
İran, İsrail'de Dimona'nun ardından Arad'ı da vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ