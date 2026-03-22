İran'ın saldırasının ardından, İsrail'de en az 180 yaralı

Savaşın başlangıcından bu yana yaşanan en ciddi tırmanışlardan biri olan saldırılar, ülkenin ana nükleer tesisinin bulunduğu bölgeyi hedef aldı.

İran devlet televizyonu, söz konusu saldırıları günün erken saatlerinde Natanz nükleer zenginleştirme kompleksine yapılan operasyona bir "yanıt" olarak nitelendirdi.

İsrail Sağlık Bakanlığı, baskınlarda yaşanan kayıplara ilişkin verileri güncelledi. Arad kentinde 7'si ağır olmak üzere en az 116 kişi yaralanırken, Dimona'da biri ağır 64 kişi yaralandı.

Bakanlık, çatışmaların başından bu yana toplam 4 bin 564 kişinin hastanelere tahliye edildiğini açıkladı.

Halen hastanelerde tedavi gören 124 kişiden birinin durumu kritik, 13'ünün ise ciddi seyrediyor.