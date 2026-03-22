Çok Bulutlu 10.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.03.2026 10:33

İşgalci İsrail ordusunun Lübnan'a saldırıları sürüyor

Soykırımcı İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyi ve doğusundaki beldelere yönelik hava ve topçu saldırıları devam ediyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları güneydeki Yukarı Nebatiye, Kefer Tebnit ve Nakura beldelerini hedef aldı.

İsrail’e ait bir insansız hava aracı, Bint Cubeyl beldesindeki Şeyh Salah Gandur Hastanesi çevresine saldırı düzenledi.

Habbuş beldesi ile Nebatiye yolu üzerindeki bir bina da roket saldırısına maruz kaldı.

İsrail ordusu, ülkenin doğusundaki Mişgara beldesine de hava saldırısı gerçekleştirdi.

Nakura beldesi yakınındaki Labbuna Dağı ise topçu atışlarıyla hedef alındı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1024'e, yaralı sayısının ise 2 bin 740'a yükseldiğini duyurmuştu.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.

ETİKETLER
İsrail Lübnan
Sıradaki Haber
Netanyahu: Çok zor bir akşam geçirdik
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
Palandöken’de bahar ortasında kayak keyfi
Palandöken’de bahar ortasında kayak keyfi
FOTO FOKUS
İran, İsrail'de Dimona'nun ardından Arad'ı da vurdu
İran, İsrail'de Dimona'nun ardından Arad'ı da vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ