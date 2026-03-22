Trump'tan İran'a Hürmüz Boğazı için 48 saat süre

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Tahran yönetimine yönelik sert ifadeler kullandı.

İran'ın boğazı herhangi bir tehdit olmaksızın tamamen trafiğe açması gerektiğini belirten Trump, aksi takdirde ABD'nin en büyüğünden başlayarak çeşitli enerji santrallerini vurup yok edeceğini duyurdu.

İran boğazın kapalı olmadığını savunuyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı'nın tamamen kapalı olmadığını belirterek geçişlerin açık olduğunu ifade etti.

Arakçi, buna rağmen İran'a yönelik saldırılara destek veren ülkelere ait gemilere boğazın kullanımı konusunda kısıtlamalar getirdiklerini kaydetti.

Tahran yönetiminin, kendileriyle temas kuracak Japonya gibi bazı ülkelere güvenli geçiş sağlamaya hazır olduğunu söyleyen Arakçi, kısıtlamaların gerekçesini bölgedeki askeri hareketliliğe dayandırdı.