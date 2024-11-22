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Dünya
AA 22.11.2024 01:45

Soykırımcı İsrail'in son 12 saatteki saldırılarında 112 Filistinli öldü

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde son 12 saatte düzenlediği saldırılarda 112 Filistinli yaşamını yitirdi.

Soykırımcı İsrail'in son 12 saatteki saldırılarında 112 Filistinli öldü

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, "İşgal ordusu son 12 saatte Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi yakınındaki yerleşim bölgesinde, Gazze kentinde, Gazze'nin orta bölgesinde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nda ve Han Yunus'ta 4 katliam gerçekleştirdi" dedi.

İsrail'in söz konusu saldırılarında ölenlerin sayısına ilişkin Sevabite, "64'ü çocuk ve kadın 112 Filistinli şehit oldu, 22 kişi kayıp, 120'den fazla kişi de yaralandı" ifadesini kullandı.

Sevabite, İsrail ordusunun, evleri yıkarak ve Filistinlileri yerinden etmeye zorlayarak, uluslararası hukuku ve insani hukuku açıkça ihlal ettiğini belirterek, İsrail'in özellikle Gazze'deki kalabalık sivil alanları hedef almaya devam etiğini vurguladı.

7 Ekim 2023'ten bu yana 44 binden fazla Filistinli öldü

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 56 Filistinli öldü, 104 bin 268 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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