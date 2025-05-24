Soykırımcı İsrail'in saldırıları sonucu 47 Filistinli daha hayatını kaybetti

Katil İsrail ordusunun, Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılar sonucu bu sabahtan itibaren toplam 47 Filistinli ölürken, çok sayıda kişi de çeşitli şekillerde yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze kentinin doğusu ve Refah kentinin batısındaki bölgelerdeki Filistinlilerin evlerini ve sığındıkları çadırları bombaladı.

Gazze’nin güneyindeki Refah kentinin batısında sivillerin toplandığı bir bölgeye düzenlenen İsrail saldırısında 7 Filistinli öldü, 60 kişi de yaralandı.

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeyinde "Şerif" ailesine ait bir eve düzenlenen saldırıda 7 Filistinli hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Han Yunus kentinin doğusunda El-Fuhari beldesinde bir evi hedef alan saldırıda 4'ü kadın 5 kişi hayatını kaybetti. Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesine düzenlenen bombardımanda ise 2 kişi öldü.

Kentte Cevra el-Lut bölgesinde "Mısri" ailesine ait evi hedef alan saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi.

Han Yunus Mülteci Kampı'nda El-Arac ailesine ait evin bombalanması sonucu 2 kişi öldü, yaralananlar oldu. Han Yunus'ta daha önce düzenlenen saldırıda yaralanan 1 kadının da yaşamını yitirdiği belirtildi.

Bir sağlık kaynağı, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Emel Mahallesi’nde bir apartman dairesine düzenlenen İsrail hava saldırısında aralarında iki çocuk bir kadının olduğu 4 Filistinlinin öldüğünü, onlarca kişinin yaralandığını bildirdi.

İsrail'e ait insansız hava aracı sivilleri hedef aldı

İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA), Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinin güneyinde El-Hakr bölgesinde sivilleri hedef aldı. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, Gazze kentinin doğusundaki Et-Tuffah Mahallesinde sivilleri hedef aldığı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

Et-Tuffah Mahallesi'nde Es-Senafur kavşağı yakınında düzenlenen bir başka saldırıda ise 1 kız çocuğu ile 3 kadın hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kuzey Gazze vilayetinde Bi'r en-Na'ce bölgesine düzenlenen saldırıda ise 2 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze kentinin doğusunda sivillerin toplandığı başka bir noktaya düzenlenen saldırıda 3 Filistinlinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

Nusayrat Mülteci Kampı'nın merkezinde Mecdellavi Ailesi’ne ait bir eve düzenlenen saldırıda 1 Filistinli öldü.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Avde Hastanesinden yapılan açıklamada, Nusayrat bölgesinde El-Kassam Camii çevresindeki bir eve düzenlenen İsrail saldırısında 1 Filistinlinin öldüğü ve aralarında bir kız çocuğunun da bulunduğu 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Zuveyde beldesinin doğusunda bir eve düzenlenen saldırıda biri çocuk olmak üzere iki Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre, Han Yunus’un batısındaki El-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş kişileri barındıran bir çadıra düzenlenen saldırıda çok sayıda Filistinli çeşitli şekillerde yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait insansız hava araçları (İHA), kuzeydeki Cibaliya ve Beyt Lahiya kasabalarının doğusundaki bölgelerde yoğun ateş açtı.