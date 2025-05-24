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Dünya
İHA 24.05.2025 14:05

Rusya ve Ukrayna arasında karşılıklı 307 esir takas edildi

İstanbul'da kurulan barış masasında, esir takası konusunda uzlaşan Rusya ve Ukrayna arasında karşılıklı 307 esir takas edildi.

Rusya ve Ukrayna arasında karşılıklı 307 esir takas edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, esir takası kapsamında serbest bırakılan askerlerin Belarus'ta olduğunu, askerlerin tedavi ve rehabilitasyon için Rusya'ya nakledileceğini açıkladı.

Taraflar arasında karşılıklı esir takasının devam edeceği belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, takas çerçevesinde 307 Ukraynalının serbest bırakıldığını duyurdu.

Zelenskiy, "Türkiye'de mutabakata varılan takas anlaşmasının uygulanmasında bugün ikinci gün. Sadece iki günde 697 kişi geri döndü. Yarın da devam etmesini bekliyoruz` ifadelerini kullandı.

Takas, İstanbul'daki görüşmelerde kararlaştırılmıştı Rusya ve Ukrayna heyetleri, geçtiğimiz hafta İstanbul'da 2 saat süren görüşmelerde `karşılıklı bin esirin takas edilmesine` karar vermişti.

ABD Başkanı Donald Trump dün iki ülkenin esir takası anlaşmasını tamamladığını duyurmuş, saatler sonra ilk takas gerçekleştirilmişti. Rusya ve Ukrayna karşılıklı 390 esiri serbest bırakmıştı.

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