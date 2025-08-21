Açık 28.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.08.2025 13:29

Soykırımcı İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze’de 2 Filistinli daha açlıktan hayatını kaybetti

Soykırımcı İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2 Filistinlinin daha açlıktan yaşamını yitirdiği, açlıktan ölenlerin sayısının 271'e yükseldiği bildirildi.

Soykırımcı İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze’de 2 Filistinli daha açlıktan hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bölgede açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin bilgi verildi.

İsrail ablukası ve saldırıları altındaki Gazze'ye dayatılan açlığın can almaya devam ettiği belirtilen açıklamada, son 24 saatte 2 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle öldüğü kaydedildi.

Açıklamada, İsrail saldırıları ve ablukasının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısının 112'si çocuk, 271'e ulaştığı ifade edildi.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

ETİKETLER
Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
Sıradaki Haber
Hamas: Mescid-i Aksa İslami kimliğini koruyacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:34
Soykırımcı İsrail, Gazze'ye ihtiyaç duyulan yardımın yüzde 15'inden daha azının girişine izin veriyor
13:32
Meta, yapay zeka bölümünde işe alımları dondurdu
13:32
Adana'da vatandaşların "çöp" tepkisi: Evlerimizden böcek çıkıyor
13:28
Hamas: Mescid-i Aksa İslami kimliğini koruyacak
13:13
Bankalarda 732,1 milyon lira unutuldu, TMSF’ye geçti
13:15
Antalya'da tur otobüsü drenaj hendeğine girdi: 23 yaralı
Ahlat, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kutlamalarına hazır
Ahlat, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kutlamalarına hazır
FOTO FOKUS
Adana'da vatandaşların "çöp" tepkisi: Evlerimizden böcek çıkıyor
Adana'da vatandaşların "çöp" tepkisi: Evlerimizden böcek çıkıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ