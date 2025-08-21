Açık 28.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.08.2025 12:42

ABD İsrail Büyükelçisinden skandal itiraf: Filistin'i tanımamaları için Avrupa devletlerine baskı yaptık

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Washington yönetiminin Filistin devletini tanımamaları için Avrupa ülkelerine aktif bir şekilde "baskı uyguladığını" açıkladı.

ABD İsrail Büyükelçisinden skandal itiraf: Filistin'i tanımamaları için Avrupa devletlerine baskı yaptık

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan Büyükelçi Huckabee, İsrail'in Gazze kentini işgal kararı, arabulucuların taraflara sunduğu yeni ateşkes önerisi ile İsrail'in Gazze'ye saldırıları karşısında Filistin devletinin tanınması kararlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Avrupa ülkelerinin Filistin devletini tanıma yönünde adımlar atmaya başladıktan sonra Hamas'ın müzakereleri durdurduğunu öne süren Huckabee, "Biz önceden açıkça belirttik, yalnızca esirlerin serbest bırakılmasını geciktiren bu saçma oyunu oynamayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin devletinin tanınmaması için Avrupa ülkelerine baskı kurduklarını açıkça ifade eden Huckabee, "ABD, Avrupa ülkelerine Filistin devletini tanımamaları için aktif olarak baskı uyguluyor." dedi.

Filistin'in tanınması durumunda İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria topraklarının bir kısmı üzerinde "egemenlik ilan edeceğini" söyleyen Huckabee, bunun Oslo Anlaşmaları'nın ihlali olacağını kaydetti.

"İsrail'e ne yapması gerektiğini dikte etmek uygun olmaz"

Mısır ve Katar'ın taraflara sunduğu yeni ateşkes önerisine ilişkin "İsrail'e ne yapması gerektiğini dikte etmek uygun olmaz." diyen Büyükelçi Huckabee, Hamas'ın anlaşma konusunda ciddi olup olmadığını bilmediğini savundu.

Huckabee, ABD Başkanı Trump'ın "tüm esirlerin geri getirilmesi gerektiğini ve Hamas'ın iktidarda kalamayacağını" söylediğini hatırlatarak Washington yönetiminin ateşkes hakkındaki tutumunun net olduğunu belirtti.

Arabulucuların önerisinin detaylarına ilişkin bilgi sahibi olmadığını öne süren Huckabee, ancak "Hamas'ın ortadan kaldırılması" gerektiğini düşündüklerini vurguladı.

İsrail'in 22 aydır Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırıların ne zaman sona ermesi gerektiği hususunda, "Bir zaman çizelgesi yapmak uygun değil.” diyen Huckabee, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm dünyanın Hamas'ı kınamasını isterdim, ama ne yazık ki Hamas'tan çok İsrail'e baskı uygulayan Avrupa ülkeleri var."

Huckabee, Gazze'de kıtlık yaşanmadığını iddia etti

Gazze'de İsrail'in neden olduğu insani krize ilişkin Huckabee, "Gazze'de açlık çeken insanlar olduğundan eminim. Kitlesel açlık konusunda doğrulanmış bir rapor görmedim, ama açlık çeken insanlar olduğundan eminim." dedi.

Gazze’deki açlıktan Birleşmiş Milletler'i sorumlu tutan Huckabee, "BM mekanizmasının neden daha fazla kınanmadığını anlamıyorum. Bu mekanizma o kadar etkisiz ki, kendi verilerine göre yardımların yüzde 92'si halka ulaşmadan önce alınıyor." ifadelerini kullandı.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Huckabee, Hamas'ın insani yardımlara el koyduğunu iddia etti.

ETİKETLER
ABD İsrail Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
ABD'de uçuş sırasında bir uçağın kanadındaki flap kısmen koptu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:34
Soykırımcı İsrail, Gazze'ye ihtiyaç duyulan yardımın yüzde 15'inden daha azının girişine izin veriyor
13:32
Meta, yapay zeka bölümünde işe alımları dondurdu
13:31
Soykırımcı İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze’de 2 Filistinli daha açlıktan hayatını kaybetti
13:32
Adana'da vatandaşların "çöp" tepkisi: Evlerimizden böcek çıkıyor
13:28
Hamas: Mescid-i Aksa İslami kimliğini koruyacak
13:13
Bankalarda 732,1 milyon lira unutuldu, TMSF’ye geçti
Ahlat, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kutlamalarına hazır
Ahlat, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kutlamalarına hazır
FOTO FOKUS
Adana'da vatandaşların "çöp" tepkisi: Evlerimizden böcek çıkıyor
Adana'da vatandaşların "çöp" tepkisi: Evlerimizden böcek çıkıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ