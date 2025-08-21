Az Bulutlu 25.3ºC Ankara
Dünya
AA 21.08.2025 10:22

ABD'de uçuş sırasında bir uçağın kanadındaki flap kısmen koptu

ABD'nin Texas eyaletinde bir Boeing 737 uçağın kanadındaki flapın iniş öncesi kısmen koptuğu ve olayda yaralanan olmadığı bildirildi.

ABD'de uçuş sırasında bir uçağın kanadındaki flap kısmen koptu

CNN'in haberine göre, Delta Air Lines'ın Orlando Uluslararası Havalimanı'ndan Austin-Bergstrom Uluslararası Havalimanı'na yolculuk yapan 1893 sefer sayılı Boeing 737 uçağının, 19 Ağustos'ta Texas'a iniş yapmadan önce kanadındaki bir flap kısmen koptu.

İniş sırasında uçaktaki 62 yolcu ve mürettebattan kimse yaralanmadı.

Federal Havacılık İdaresi (FAA) olay hakkında soruşturma başlattı.

Delta Air Lines'tan yapılan açıklamada, sol kanadındaki flapı kısmen kopan uçağın "bakım için hizmet dışı bırakıldığı" belirtildi.

Uçaktaki yolculardan Shanila Arif'in kaydettiği görüntüde, uçak havadayken kanadın arka tarafından sarkan flap gözlemlendi.

Flaplar, uçak kanatlarının arka kısmında hareketli parçalar şeklinde bulunuyor ve uçağın kalkış ve inişlerinde taşıma kuvvetini artırıyor.

ABD
