Dünya
AA 21.08.2025 12:57

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 24 saatte 70 Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 70 Filistinli hayatını kaybetti, 356 kişi yaralandı.

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 24 saatte 70 Filistinli hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 70 ölü ve 356 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 10 bin 646 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 45 bin 73 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Gazze'de İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana 2 bin 36 kişinin öldürüldüğü, 15 bin 64 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Yardım almaya çalışırken son 24 saatte 18 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 117'sinin yaralandığı bilgisine yer verildi.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği, açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 112'si çocuk olmak üzere 271'e çıktığı hatırlatıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 62 bin 192'ye, yaralıların sayısının 157 bin 114'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
