Soykırımcı İsrail'in hedef aldığı Kemal Advan Hastanesi'nde yoğun bakımdaki 2 çocuk öldü

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kemal Advan Hastanesi'ndeki durumun "gittikçe endişe verici" bir hal aldığı belirtildi.

Hastane içinde 195'i yaralı ve hasta, 70'i sağlık çalışanı olmak üzere 600 kişinin bulunduğu aktarılan açıklamada, İsrail ordusunun, hastaneyi teftiş ettiği ve farklı bölümlerine ateş açtığı kaydedildi.

Oksijen tankının hedef alınması sonucu hastanenin jeneratörlerinin durduğu ve bu nedenle yoğun bakımdaki 2 çocuğun öldüğü, yaşanan olaylarda hastanedeki 3 hemşire ve bir temizlik görevlisinin de yaralandığı ifade edildi.

İsrail ordusunun, 3 ambulans ile hastane içindeki güneş paneli elektrik üretim sistemini kullanılamaz hale getirdiği, bu durumun krizi daha da derinleştirdiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca uluslararası kurumlara "hastane içindekilerin can güvenliğini sağlamak ve hastanenin zaruri ihtiyaçlarını karşılamak için acilen harekete geçme" çağrısı yapıldı.

Kemal Advan Hastanesi Hemşire Müdürü Eid Sabbah daha önce yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nde oksijen tankını hedef alması sonucu yaralı çocuklar arasında hayatını kaybedenlerin olduğunu söylemiş ancak sayı vermemişti.