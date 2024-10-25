İsrail’den Filistinlilere insanlık dışı hareket: Önce kıyafetlerini çıkarttırdı, sonra tutukladı

İsrail, Gazze Şeridi’nde insanlık dışı eylemlerine tüm dünyanın gözü önünde devam ediyor.

Filistinlilere yönelik soykırım faaliyetleri yürüten İsrail güçleri, yerinden edilmiş sivilleri de rahat bırakmıyor.

İsrail askerleri, dünden bu yana saldırılar düzenlediği ve bugün kuşattığı Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahya kentinde bulunan Kemal Advan Hastanesi'nde sivilleri hedef aldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “İşgal güçleri, yerinden edilmiş Filistinli erkekleri kıyafetlerini çıkarmaya zorladı ve bazılarını tutukladı” ifadeleri kullanıldı.

Sağlık personellerinden haber alınamıyor

Hastanedeki sağlık personelinin bir odada toplandığı duyurulan açıklamada, “Sağlık personelleri tutuklandı. Bu personelin bir kısmı Hastane Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiye başkanlığında işgal güçlerinin bulunduğu yere çağrıldı ve hiçbirinden haber alınamadı” denildi.

Sağlık Bakanlığı, su, gıda ve tıbbi hizmetlerden mahrum kalan sağlık personeli ve hastaların korunması için uluslararası kuruluşlara acil müdahale çağrısında bulundu.