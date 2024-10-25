BM: Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesinin korunması şart

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail'in kuşatması sonrasında hastanedeki gelişmelerden derin endişe duyduklarını belirten Haq, Kemal Advan Hastanesinin bölgede hala kısmen çalışan tek hastane olduğuna dikkati çekti. Haq, "Kemal Advan Hastanesinin korunması şart." dedi.

Haq, İsrail'in hastaneye düzenlediği "askeri baskının" da çok endişe verici olduğunu dile getirerek, "Daha önce de çok kez söylediğimiz gibi hastaneler korunmak zorundadır." ifadesini kullandı.

BM örgütleri ve ortaklarının Kemal Advan Hastanesine bir yardım operasyonu düzenlediğini, çok sayıda gecikmeler nedeniyle operasyonun yaklaşık 20 saat sürdüğünü belirten Haq, BM personelinin de bir süre kontrol noktasında alıkonulduğunu bildirdi.

Haq, operasyonla Kemal Advandan Şifa Hastanesine 23 hasta ve bazı sağlık çalışanlarının transfer edildiğini, yakıt, ilaç, kan ve cerrahi malzeme sağlandığını kaydetti.

Gazze'nin kuzeyindeki insani krizin kötüleştiğine dikkati çeken Haq, temel ihtiyaç malzemelerine erişimin giderek zorlaştığını söyledi.

Haq, diğer taraftan İsrail'in BM'nin Cibaliya'ya gıda ve su götürmesine de hala izin vermediğini açıkladı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler zeytin hasadını hedef almaya devam ediyor

İşgal altındaki Batı Şeria'daki duruma da değinen Haq, "Sadece bu ay İsrailli yerleşimciler 100'den fazla olaya sebep olarak can kaybına neden oldu ve mala zarar verdi." diye konuştu.

Haq, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin 180 olay çıkardığını, bunların yarısının zeytin hasadına yönelik olduğunu ifade etti.