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Dünya
AA 25.10.2024 22:38

Beyaz Saray: Kuzey Koreli birliklerin bazıları muhtemelen Kursk bölgesine yerleştirildi

Beyaz Saray, Ukrayna ile savaşmak üzere Rusya'ya 3 binden fazla asker getirildiğini ve bu askerlerin bazılarının muhtemelen Kursk bölgesine yerleştirildiğini açıkladı.

Beyaz Saray: Kuzey Koreli birliklerin bazıları muhtemelen Kursk bölgesine yerleştirildi

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde, Kuzey Kore askerlerinin Rusya'ya gönderilmesine ilişkin gündemi değerlendirdi.

Kirby, Kuzey Kore askerlerinin Rusya'nın Kursk bölgesine konuşlandırıldığı haberlerine ilişkin soruya, "Bunun kesinlikle mümkün olduğunu düşünüyoruz, bazı Kuzey Kore askerleri Kursk bölgesine yerleştirilmiş olabilir." yanıtını verdi.

"Bu durumu çok yakından takip ediyoruz ve istihbarat toplumumuzla sürekli istişare halindeyiz." diyen Kirby, bu birliklerin hangi bölgelere ne şekilde yerleştirilmiş olabileceğini kısa sürede daha net anlayacaklarını belirtti.

Kirby, "Şu anda Kuzey Kore'den 3 binden fazla askerin eğitim ve donatım işlemleri için Rusya'da olduğunu söyleyebiliriz." ifadesini kullandı ve bu sayıyı istihbarat raporlarına göre güncellemeye çalıştıklarını kaydetti.

ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, Kuzey Kore'nin Ukrayna ile savaş halindeki Rusya'ya destek için bu ülkeye asker sevk ettiği iddialarını doğrulamıştı.

Austin, "Rusya'ya giden Kuzey Kore birlikleri bulunduğuna dair kanıtlar görüyoruz. Tam olarak ne yaptıkları henüz bilinmiyor." demişti.

Öte yandan, Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi, ulusal meclisin istihbarat komitesinde milletvekillerini bilgilendirmişti. Güney Kore'nin Yonhap ajansının haberine göre bilgilendirmede, Rusya'ya şimdiye kadar yaklaşık 3 bin Kuzey Kore askerinin gönderildiği ve aralık ayına kadar yaklaşık 10 bin askerin bu ülkeye konuşlandırılacağı belirtilmişti.

Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Hong-kyun, hafta başında Rusya'nın Seul Büyükelçisi Georgy Zinoviev'i Bakanlığa çağırarak, Kuzey Kore ile Rusya askeri işbirliğinin Güney Kore ve uluslararası toplum için "ciddi tehdit" teşkil ettiğini bildirmişti.

Rusya ile Kuzey Kore ilişkileri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziran ayında Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı.

Rus lider Putin, anlaşmayla taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde diğerinin askeri yardımda bulunmasını taahhüt ettiklerini belirterek, "ittifak" sözcüğünü kullanmaktan kaçınmıştı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise anlaşmayı "pakt" olarak nitelemiş, ilişkilerin "yüksek ittifak" seviyesine yükseltildiğini vurgulamıştı.

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