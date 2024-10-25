Açık 8.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.10.2024 20:52

BM Komiseri Türk'ten liderlere Gazze için harekete geçme çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, dünya liderlerine, Gazze'deki çatışmanın en karanlık anı yaşanırken sivilleri korumak ve uluslararası insancıl hukuka uymak için harekete geçme çağrısında bulundu.

BM Komiseri Türk'ten liderlere Gazze için harekete geçme çağrısı
[Fotograf: AA]

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki mevcut duruma ilişkin açıklama yapan Türk, "Gazze'deki çatışmanın en karanlık anının, İsrail ordusunun tüm nüfusu fiilen bombardımana, kuşatmaya ve açlık riskine maruz bıraktığı ve kitlesel göç ile aktif çatışma bölgesinde sıkışıp kalma arasında seçim yapmak zorunda bıraktığı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşandığını" belirtti.

Türk, "Buradan ayrılmanın güvenli bir yolu yok. Bombalar düşmeye devam ediyor, İsrail ordusu aileleri ayırıyor, birçok kişiyi gözaltına alıyor ve kaçan kişilere ateş açıyor." ifadelerini kullandı.

"Tüm dünya liderlerine, Cenevre Sözleşmelerinde belirtildiği üzere uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesini sağlama sorumluluğunu hatırlatıyorum." diyen Türk, uluslararası insancıl hukuka uyulması ve Gazze'deki sivillerin korunması için harekete geçilmesi çağrısı yaptı.

"Vahşet suçlarıyla karşı karşıyayız"

Bölgedeki durumun her geçen gün daha kötüye gittiğini kaydeden Türk, "İnsanlığa karşı suçlara kadar uzanabilecek vahşet suçlarıyla karşı karşıyayız." dedi.

Türk, Gazze Şeridi'nin kuzeyine erişimin son derece sınırlı olduğuna dikkati çekerek, bölgedeki pek çok kişinin insani yardımlara erişemediğini ve açlıkla karşı karşıya olduğunu bildirdi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının artmasından "endişe duyduğunu" belirten Türk, "Dünya ya umutsuzca yardıma ihtiyacı olanları utanç verici şekilde yüzüstü bırakacak ya da birlik olup buna bir son vereceğiz." ifadesini kullandı.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler Filistin - İsrail Çatışması Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Hamas: İsrail'in Gazze'deki hastane baskını ABD destekli savaş suçudur
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:03
Depremzedeler yuvalarına kavuşuyor
21:45
İlk milli vurucu KARGU ve gözcü TOGAN göz doldurdu
21:28
Van'da iki araç çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
22:08
Öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı
20:52
Hamas: İsrail'in Gazze'deki hastane baskını ABD destekli savaş suçudur
20:49
Norveç'te sosyal medya kullanımına yaş engeli
Milli Eğitim Bakanı Tekin, öğretmenlerle bir araya geldi
Milli Eğitim Bakanı Tekin, öğretmenlerle bir araya geldi
FOTO FOKUS
Gri listedeki bir terörist etkisiz hale getirildi
Gri listedeki bir terörist etkisiz hale getirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ