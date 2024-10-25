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Dünya
AA 25.10.2024 20:51

Hamas: İsrail'in Gazze'deki hastane baskını ABD destekli savaş suçudur

Hamas, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ne baskın düzenleyerek hasta, yaralı ve sağlık çalışanlarını alıkoymasının ABD'nin desteğiyle işlenen bir savaş suçu olduğunu belirtti.

Hamas: İsrail'in Gazze'deki hastane baskını ABD destekli savaş suçudur

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Meşru Beyt Lahiya'daki Kemal Advan Hastanesi'nin kuşatılması, basılması, oradaki hasta, yaralı ve sağlık çalışanlarının bilinmeyen bir yere götürülmesinin bir savaş suçu ve uluslararası hukukun ihlali olduğu ifade edildi.

İsrail hükümetinin, Gazze'nin kuzeyinde ABD'nin sağladığı koruma ve destekle hiçbir tepkiye aldırış dahi etmeden soykırım suçu işlemeye devam ettiği vurgulandı.

Gazze'nin kuzeyinde işlenen katliamların, evlere yönelik yoğun saldırıların çoğu çocuk ve kadın onlarca sivilin ölümüne neden olduğu kaydedilen açıklamada, Arap ve İslam ülkelerine "Filistin halkını koruma sorumluluğunu üstlenmeleri" çağrısı yapıldı.

İsrail ordusu, gece saatlerinde hedef aldığı Kemal Advan Hastanesi'ne baskın düzenlemiş, hastanedeki oksijen tankının hedef alınması sonucu ölen çocukların olduğu duyurulmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, gün içinde yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun hedef aldığı Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ndeki personelle iletişimin kesildiğini belirtmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı da akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, Kemal Advan Hastanesi'ne düzenlenen baskın sonrasında Hastane Müdürü Husam Ebu Safiyye'nin de aralarında bulunduğu sağlık personelinden haber alınamadığını ve akıbetlerinin bilinmediğini bildirmişti.

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Hamas İsrail'in Gazze Soykırımı Filistin - İsrail Çatışması İsrail ABD
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