Açık 8.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Guardian 25.10.2024 20:45

Norveç'te sosyal medya kullanımına yaş engeli

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, çocukları sosyal medyanın zararlı etkilerinden korumak amacıyla, sosyal medya kullanım yaş sınırını 15'e çıkarmayı planladığını duyurdu.

Norveç'te sosyal medya kullanımına yaş engeli

Çocukların sosyal medya kullanım yaşı, tüm dünya tarafından tartışılan bir konu haline geldi.

Birçok ülkede sosyal medya kullanım yaşı ile ilgili çalışmalar yürütülüyor.

Çocuklar için yaş kullanımı sınırlaması getiren ülkeler arasına Norveç de girdi.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, yeni düzenlemelerin, teknoloji şirketlerinin 15 yaş altındakilerden kişisel veri toplamasını engelleyeceğini ve bunun Netflix gibi şirketlere de uygulanacağını söyledi.

İskandinav ülkesinde halihazırda 13 yaş sınırı var.

Buna rağmen, Norveç medya otoritesinin araştırmasına göre dokuz yaşındaki çocukların yarısından fazlası, 10 yaşındaki çocukların yüzde 58'i ve 11 yaşındaki çocukların yüzde 72'si sosyal medyada. Çocuklar genellikle kısıtlamaları kolayca aşabiliyor.

Başbakan Store, yerel haber kuruluşu VG'ye yaptığı açıklamada "Bu oldukça güçlü bir mesaj veriyor. Çocuklar sosyal medyadaki zararlı içeriklerden korunmalı. Bunun zorlu bir mücadele olduğunu biliyoruz. Çünkü burada baskın güçler var, ancak aynı zamanda siyasetin de gerekli olduğu yer burası.” diye konuştu.

Aile bakanı Kjersti Toppe ise, “Ebeveynler teknoloji devleriyle mücadelede tek başlarına duramazlar. Bu nedenle daha katı mevzuatlar düşünüyoruz.” dedi.

ETİKETLER
Norveç
Sıradaki Haber
Meksika açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:12
Depremzedeler yuvalarına kavuşuyor
21:45
İlk milli vurucu KARGU ve gözcü TOGAN göz doldurdu
21:28
Van'da iki araç çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
22:08
Öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı
20:54
BM Komiseri Türk'ten liderlere Gazze için harekete geçme çağrısı
20:52
Hamas: İsrail'in Gazze'deki hastane baskını ABD destekli savaş suçudur
Milli Eğitim Bakanı Tekin, öğretmenlerle bir araya geldi
Milli Eğitim Bakanı Tekin, öğretmenlerle bir araya geldi
FOTO FOKUS
Depremzedeler yuvalarına kavuşuyor
Depremzedeler yuvalarına kavuşuyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ