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Dünya
AA 25.10.2024 16:49

Rusya: Donetsk’te Zoryanoye yerleşim birimi kontrolümüze geçti

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Zoryanoye yerleşim biriminin Rus ordusunca ele geçirildiğini bildirdi.

Rusya: Donetsk’te Zoryanoye yerleşim birimi kontrolümüze geçti
[Fotograf: AA]

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun 19-25 Ekim'de Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetleriyle ilgili bilgi verildi.

Son hafta içinde Ukrayna'nın askeri unsurlarına yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar düzenlendiği kaydedilen açıklamada, bu saldırılarda petrol, gaz ve enerji unsurları, askeri havaalanı altyapısı, İHA üretim ve depolama atölyeleri, mühimmat ve yakıt depoları ile Ukraynalı asker ve paralı savaşçıların geçici olarak konuşlandığı noktaların vurulduğu aktarıldı.

Açıklamada, Rus ordusunun cephede ilerlediği belirtilerek, "Rus birlikleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Zoryanoye yerleşim birimini kurtardı." ifadesine yer verildi.

Son haftada Ukrayna'ya ait "Mig-29" tipi savaş uçağının vurulduğu bilgisine yer verilen açıklamada, 39'u Kursk bölgesinde olmak üzere 43 Ukraynalı askerin esir alındığı belirtildi.

Açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 647 uçak, 283 helikopter, 34 bin 304 İHA, 584 hava savunma füze sistemi, 18 bin 871 tank ve zırhlı araç, 1478 çok namlulu roketatar, 16 bin 761 obüs ve havan topu ile 27 bin 598 özel askeri aracın imha edildiği kaydedildi.

Rus ve Ukrayna güçleri arasında Rus toprağı Kursk bölgesinde çatışmaların devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'tan bu yana Kursk yönünde 26 bin 550 askerini, 177 tankını, 93 piyade savaş aracını, 105 zırhlı personel taşıyıcısını ve 1003 zırhlı aracını kaybettiği ifade edildi.

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