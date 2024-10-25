ABD'den Musk'a "America PAC"i destekleyenlere 1 milyon dolar verme çekilişi konusunda uyarı

The Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre, Bakanlık, Musk'ın Trump'ın seçim kampanyasını destekleyen "America PAC" adlı siyasi eylem komitesine, dilekçe imzalayan kayıtlı seçmenlere nakit ödeme yapılmasının federal yasaları ihlal edebileceği konusunda uyarıda bulunan bir mektup yolladı.

Mektupta, "America PAC"in ödemelerinin, federal adayların yer aldığı seçimlerde oy kullanmaları için insanlara bilerek veya isteyerek ödeme yapılmasını yasaklayan ve insanlara oy vermeleri için ödeme yapılmasını da suç sayan federal yasayı ihlal edebileceği belirtildi.

İlki 20 Ekim'de verilen ve Musk'ın 5 Kasım'a kadar her gün vereceğini açıkladığı ödülün 23 Ekim'de verilmediği gözlemlendi.

California Üniversitesinden (UCLA) seçim hukuku uzmanı Richard Hasen, Musk'ın oy vermek için kaydolmaya yönelik, izin verilmeyen bir mali teşvik sunduğunu kaydetti.

Federal Seçim Komisyonu eski yetkilisi Bradley Smith, mali teşviklerin yasadışı olamayacak kadar dolaylı olduğunu belirtti.

Musk, salıncak eyaletlerde eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Trump'ı destekleyen siyasi eylem komitesinin kampanyasını imzalayanların arasından 5 Kasım'a kadar her gün seçilecek kişiye 1 milyon dolar vereceğini açıklamıştı.