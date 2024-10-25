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Dünya
Orthodox Times 25.10.2024 11:56

Yunanistan'da papazlar gece kulübünde kara para aklama skandalına karıştı

Yunanistan’daki Katolik Kilisesi’ne bağlı iki üst düzey papazın, Peloponez bölgesinde faaliyet gösteren gece kulübü işletmecileriyle kara para aklama ve zimmet suçlarına karıştığı ortaya çıktı.

Yunanistan'da papazlar gece kulübünde kara para aklama skandalına karıştı

Yunanistan Kara Para Aklamayı Önleme Kurumu Başkanı ve eski Yargıtay Başsavcı Yardımcısı Haralambos Vourliotis, gece kulübü sahiplerine ait banka hesapları ve mal varlıklarının dondurulması talimatını verdi.

Kurumun elde ettiği bulgular, Yunanistan Katolik Kilisesi savcılığına iletildi ve papazların zimmete para geçirme, gece kulübü işletmecilerinin ise kara para aklama suçlarına karışmış olabileceği değerlendirildi.

Gece kulübü sahiplerinden birinin daha önce ciddi suçlara karışmış olduğu öğrenildi.

Yunanistan’da başlatılan bu soruşturma kapsamında, yaklaşık 3 milyon euronun Katolik Kilisesi’ne ait fonlardan çekilerek gece kulüplerine aktarıldığı tespit edildi.

Yasadışı işlemlerin sekiz yıl önce başladığı belirtilirken, en son 50 bin euro tutarında şüpheli bir işlemin birkaç gün önce gerçekleştiği bildirildi.

Öte yandan, Vatikan da gelişmelerden haberdar edilerek süreç hakkında bilgilendirildi.

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