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Dünya
AA 25.10.2024 10:58

Lübnan'da bir binbaşı ile bir yüzbaşının aralarında olduğu 5 İsrail askeri daha öldü

Soykırımcı İsrail ordusu, Lübnan'daki çatışmalarda biri binbaşı, biri yüz başı olmak üzere 5 askerinin daha öldüğünü duyurdu.

Lübnan'da bir binbaşı ile bir yüzbaşının aralarında olduğu 5 İsrail askeri daha öldü

Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde dün akşamki çatışmalarda 5 askerin öldüğü belirtildi.

Ölen askerler arasında bir binbaşı ve bir yüzbaşı olduğu ifade edildi.

Çatışmalarda, 4 İsrail askerinin de ağır yaralandığı kaydedildi. Öte yandan İsrail basını, Lübnan'ın güneyinde bu askerlerin içinde bulundukları binanın roketle vurulduğunu yazdı.

Haberde, aynı saldırıda 7'si orta derecede, 8'i de hafif olmak üzere 15 askerin daha yaralandığını ve toplam yaralı sayısının 19 olduğunu aktardı.

Karadan işgalin başladığı 30 Eylül'den bu yana Lübnan'daki çatışmalarda öldüğü açıklanan İsrail askeri sayısı 29 oldu.

İşgalci İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.

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